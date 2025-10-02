Electra, inaugurate 17 stazioni di ricarica ultraveloce a Milano. In totale 54 colonnine e 108 punti di ricarica

Colonnine per la ricarica ultraveloce delle auto elettriche capillari e accessibili lungo tutte le principali direttrici stradali di Milano, dalle aree piu centrali della città, come CityLife, all'hinterland milanese. È l'ambizioso piano di Electra, società specializzata nella ricarica ultraveloce dei veicoli elettrici, per elettrificare il capoluogo lombardo, un progetto unico in Italia e tra i più all'avanguardia in Europa. La società ha inaugurato il primo hub urbano su 17 stazioni di ricarica ultraveloce previste tra area urbana e hinterland milanese, per un totale di 54 colonnine e 108 punti di ricarica, alcune delle quali finanziate attraverso i fondi del PNRR. Gli hub di ricarica non ancora attivi verranno completati entro la prima metà del 2026. Una tappa fondamentale che proietta Milano tra le realta europee piu avanzate sul fronte della mobilita elettrica e, grazie agli hub ultraveloci posizionati su 15 delle direttrici principali, permetterà alla citta di offrire un servizio rapido e capillare a cittadini e professionisti, garantendo ricariche veloci durante i loro spostamenti di lavoro o personali.

La presentazione del progetto si e svolta durante la conferenza stampa presso la stazione Electra di via Murat - il primo hub di alta potenza aperto a Milano nelle scorse settimane, che apre la strada alle future aperture previste nei prossimi sei mesi - alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, dell'Assessora alla Mobilita Arianna Censi, del General Manager di Electra Italia Eugenio Sapora, del Presidente di Motus-E Fabio Pressi e del Presidente e Amministratore Delegato di Unareti Francesco Gerli. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni e operatori, volto a delineare il percorso di elettrificazione della citta, oggi tra le piu attrezzate in Italia per numero di punti di ricarica e per accessibilita delle soluzioni ad alta potenza. Ad oggi, Electra conta 46 stazioni attive in tutta Italia, con l'obiettivo di raggiungere quota 70 entro fine 2025, a conferma di una strategia di crescita che guarda oltre Milano e punta a una copertura sempre piu capillare su tutto il territorio nazionale.