Electra Vehicles raccoglie 21 ml di dollari. Partecipa anche il fondo Stellantis Ventures per l’innovazione

L’americana Electra Vehicles, attiva nell’intelligenza artificiale per la mobilità elettrica, ha chiuso una raccolta di investimenti (round) da 21 milioni di dollari guidata da United Ventures. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che all’operazione hanno partecipato anche il fondo Stellantis Ventures, costituito lo scorso marzo dall’omonimo gruppo per drenare investimenti sull’innovazione, e gli investitori esistenti Liftt, Club degli Investitori e BlackBerry. Electra Vehicles fornisce soluzioni di intelligenza artificiale per veicoli elettrici, flotte elettriche e aziende che impiegano batterie, per migliorare l’autonomia, la durata e le prestazioni di sicurezza degli accumulatori impiegati.

I fondi raccolti saranno utilizzati per «potenziare le operazioni dell’azienda, con l’espansione dei team tecnologici e commerciali e l’ingresso in Italia ed Europa, ed accelerare la transizione energetica verso un futuro più sostenibile attraverso la mobilità elettrica», spiega il gruppo di Boston fondato nel 2015 da Fabrizio Martini, esperto di “energy storage” (immagazzinamento dell’energia elettrica, ndr). Martini ha maturato un’esperienza professionale alla Nasa, dove ha sviluppato un sistema di batterie per le navicelle spaziali dirette verso Venere.

Electra Vehicles, che ha recentemente aperto una filiale italiana a Torino, ha chiuso un ‘round’ di 3,6 milioni di dollari (3,38 mld euro) nel 2021. Un’operazione che ha consentito di ampliare l’offerta di modelli di batterie e costruire un set di dati per oltre 300 tipologie di batterie e accumulatori. Lo scorso mese di gennaio Electra ha annunciato un ‘Design Win’ (progetto) in collaborazione con BlackBerry per lo sviluppo della tecnologia congiunta nel ‘cockpit’ digitale Pateo su un veicolo Dongfeng.