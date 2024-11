Elettriche ancora in stallo in Italia, immatricolate 4.963 EV ad ottobre (-13,3%). Quota mercato scende sotto il 4%

Cambia di nuovo segno il mercato italiano delle auto elettriche. Dopo il passo avanti di settembre, infatti, a ottobre sono state immatricolate 4.963 vetture full electric, in calo del 13,3% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, con una quota di mercato pari al 3,9% (dal 4,1% dell'ottobre 2023). Lo comunica Motus-E. Nei 10 mesi del 2024 le auto elettriche registrate nella Penisola sono 52.523, in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una market share pari al 3,9%, analoga al periodo gennaio-ottobre 2023.

Al 31 ottobre il parco circolante elettrico italiano risulta composto da 266.098 auto. Sotto il profilo dei canali di mercato, l'elettrico continua a muoversi in modo sostanzialmente parallelo al mercato auto complessivo: nei 10 mesi il 53% delle immatricolazioni full electric fanno capo ai privati (il valore si attesta al 58% considerando tutte le alimentazioni), l'8% alle flotte aziendali (5% considerando tutte le alimentazioni), il 9% alle autoimmatricolazioni e concessionari (11% considerando tutte le alimentazioni) e il 30% ai noleggi (26% considerando tutte le alimentazioni).

Sollevando lo sguardo sugli altri grandi Paesi europei, nei primi 9 mesi dell'anno la quota di mercato delle auto elettriche si attesta al 17,2% in Francia (20,4% a settembre), al 13,1% in Germania (16,6% a settembre), al 5,2% in Spagna (8,6% a settembre) e al 17,9% nel Regno Unito (20,5% a settembre), con l'Italia ormai costantemente all'ultimo posto tra i major market del Continente (nei 9 mesi la market share italiana delle auto elettriche e stata di poco inferiore al 4%).