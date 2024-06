Elkann:«Ferrari elettrica incredibile, l'ho provata. Nel nostro futuro anche grandi motori a combustione e ibridi»

«Ho provato la nuova Ferrari elettrica: è incredibile, totalmente diversa da quanto ci si possa aspettare. Nel nostro futuro anche grandi motori a combustione e ibridi». Lo ha detto John Elkann, presidente di Stellantis, in una puntata del podcast 'In good Company' condotto da Nicolai Tangen, ad di Norges Bank, il fondo sovrano norvegese tra i più importanti al mondo. «Sarà qualcosa di completamente diverso - spiega Elkann - da ciò che ci si potrebbe aspettare.

Per noi, l'auto elettrica è una tela bianca che ci permette di utilizzare nuove tecnologie, provenienti dal mondo elettrico ed elettronico, e di poter davvero creare e progettare un'auto molto diversa. Questo è incredibilmente emozionante, e penso che il settore, finora, non abbia ancora esplorato il regno delle possibilità che queste nuove tecnologie possono offrirci. L'ho guidata ed è incredibile, sotto tutti i punti di vista. Se ti piace guidare, i brividi e le emozioni che si proveranno su quest'auto saranno semplicemente eccezionali. Dà un enorme ottimismo e coraggio a Ferrari pensare che il nostro futuro non sarà solo con i nostri grandi motori a combustione, ma anche con i motori ibridi che esistono oggi. Non solo nelle corse con il nostro V6 ibrido, ma anche nelle auto sportive e nelle auto elettriche che inizieranno a essere presentate nel 2025».