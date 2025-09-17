Elkann: «Fiducia in Ferrari assoluta, pronti a sostenerla. Entusiasta per il primo modello elettrico»

"La nostra fiducia in Ferrari rimane assoluta e siamo orgogliosi di esserne l'azionista di riferimento". Lo ha detto il Ceo di Exor, John Elkann, commentando i risultati del primo semestre. "Sosterremo l'azienda nella prossima fase del suo percorso, che sarà presentata al Capital Markets Day di ottobre", ha sottolineato Elkann, dicendosi "entusiasta del prossimo lancio del suo primo modello completamente elettrico, che rappresenterà lo spirito innovativo della Ferrari". A febbraio Exor ha annunciato "l'intenzione di ridurre la concentrazione del proprio portafoglio. L'eccezionale performance di Ferrari dalla sua quotazione in Borsa aveva portato il suo peso a quasi la metà del nostro Nav (valore netto degli attivi, misura usata per determinare il valore delle holding). Abbiamo monetizzato 3 miliardi di euro della nostra partecipazione, mantenendo il 20% dei diritti economici e generando un ritorno di 11 volte per Exor", ha detto Elkann.