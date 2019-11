Elkann: «Il futuro dell'auto ha tre grande sfide: motore elettrico, connessione e guida autonoma»

TORINO - «L’auto del futuro non sarà dissimile dall’auto di oggi. Ci sono tre grandi cambiamenti che suscitano entusiasmo tra voi giovani ingegneri: il passaggio dal motore a scoppio al motore elettrico o ad altre fonti propulsive, la connettività e l’autonomia che permetterà di cambiare il modo in cui ci muoviamo». Lo ha detto John Elkann, presidente di Fca, nell’incontro con gli studenti del Politecnico di Torino al Festival della Tecnologia.

«Per un pò di tempo rimarremo con il trasporto su strada, si svilupperanno altre modalità di trasporto come le auto volanti ma per le merci e non per i passeggeri», ha aggiunto Elkann. «Se uno guarda oggi alla città di Torino quasi il 10% degli abitanti sono studenti. Ô una enorme fortuna della città poter dare un’istruzione di grande qualità che permetterà a chi la riceve di poter fare delle cose qui e anche altrove. La forza che la città ha avuto nel passato legata all’automobile sarà un punto di forza anche del futuro». Lo ha detto John Elkann, presedente di Fca, durante l’incontro con gli studenti del Politecnico al Festival della Tecnologia.