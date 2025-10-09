Elkann: «Nasce a Maranello la M-Tech Alfredo Ferrari, polo formativo all'avanguardia per nuove generazioni di ingegneri, tecnici e innovatori»

Nascerà a Maranello la M-Tech Alfredo Ferrrari, «un polo formativo all'avanguardia, che fornirà conoscenze tecniche per una nuova era, formando e ispirando nuove generazioni di ingegneri, tecnici e innovatori». Lo ha annunciato John Elkann, presidente di Ferrari, al Capital Markets Day «La M-Tech Alfredo Ferrari (dove la M sta per Maranello, Tech per Tecnologia e Alfredo Ferrari è il nome sia del padre, che del fratello che del figlio maggiore di Enzo Ferrari) aprirà le sue porte nel 2029 - ha detto Elkann - anno in cui celebreremo anche il centenario della fondazione della Scuderia Ferrari. La M-Tech Alfredo Ferrari spianerà la strada alle innovazioni del futuro, nell'interesse dell'intera Motor Valley, accogliendo persone provenienti da tutto il mondo».

La M-Tech Alfredo Ferrari sarà realizzata grazie alla collaborazione fra Ferrari, Fondazione Agnelli, Comune di Maranello, Provincia di Modena e Regione Emilia-Romagna. «Fedeli al nostro storico impegno verso l'istruzione, continuiamo a restituire valore alla nostra comunità locale - ha detto l'amministratore delegato Benedetto Vigna - promuovendo l'eccellenza per le generazioni future. I nostri progetti educativi mettono al centro l'innovazione , sostenendo iniziative a Maranello, in Emilia-Romagna e in tutta Italia. Il nuovo progetto, sostenuto dalla generosità dei Ferraristi attraverso la Fondazione Ferrari, avrà l'obiettivo di offrire una formazione altamente specializzata e di ispirare la prossima generazione di tecnici e ingegneri, che guideranno l'innovazione nell'industria automotive a livello internazionale».