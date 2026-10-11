Elkann: «Piano ambizioso sta già producendo risultati. Piattaforma per le elettriche centrale nel piano»

«Il nostro ceo, Antonio Filosa, il coo Enlarged Europe, Emanuele Cappellano, e l'intero Senior Leadership Team di Stellantis hanno sviluppato un piano ambizioso, che definisce il nostro percorso di crescita per i prossimi quattro anni. Grazie alla loro dedizione, alla loro determinazione e alla loro passione, questo piano è già in piena fase di attuazione e sta già producendo risultati, come potrete constatare tra poco qui e, naturalmente, domani al Salone dell'Auto». Lo ha detto John Elkann, presidente di Stellantis, che ha dato il via a The Night Before, evento esclusivo ospitato nell'Hangar Y di Parigi, dove sono stati presentati in anteprima mondiale sei dei nove concept car che debutteranno al Salone dell'Auto di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre.

«La piattaforma e-car ci consentirà di lanciare una nuova generazione di veicoli elettrici all'avanguardia, competitivi e accessibili, prodotti in Europa, capaci di coniugare innovazione ed eccellenza industriale europea. Un impegno profondamente radicato nel Dna di Stellantis». Lo ha detto John Elkann, presidente di Stellantis, che ha dato il via a The Night Before, evento esclusivo ospitato nell'Hangar Y di Parigi, dove sono stati presentati in anteprima mondiale sei dei nove concept car che debutteranno al Salone dell'Auto di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre. «Come Stellantis abbiamo fortemente voluto dare una risposta ai milioni di clienti in Europa che sono alla ricerca di un'auto elettrica accessibile. E questa sera avrete l'opportunità di vedere in anteprima una dimostrazione concreta di come questa ambizione prenderà forma. Per Stellantis è una questione di responsabilità: una responsabilità condivisa con tutti i nostri stakeholder e con le istituzioni europee, per fare la nostra parte insieme e raggiungere risultati straordinari in tempi straordinari. Le auto che stanno per sfilare su questo palco sono la testimonianza di una nuova generazione di vetture belle e innovative».