Elkann: «Sorpresi da reazioni controverse su Ferrari Luce ma siamo convinti del progetto»

In una giornata dedicata all'innovazione, al futuro e alle nuove tecnologie, alle Ogr di Torino si parla anche della trasformazione della Ferrari. A Wave by Vento, tra intelligenza artificiale e nuove imprese, John Elkann racconta la genesi e le sfide di Luce, la prima vettura completamente elettrica del Cavallino. Al suo fianco c'è Jony Ive, l'ex responsabile del design di Apple che ha creato l'iPhone e che, con il suo studio LoveFrom, ha contribuito a dare forma alla nuova Ferrari.

«Non avevamo in alcun modo intenzione di fare una Ferrari controversa. Non ci aspettavamo una reazione di questo tipo», ha sottolineato Elkann a proposito delle pesanti critiche iniziali suscitate dalla nuova auto. «Di fronte a queste reazioni la nostra convinzione si è rafforzata, abbiamo pensato di essere nel giusto» ha aggiunto spiegando che l'attenzione internazionale è stata rilevante: «Avere 1,3 miliardi di persone nel mondo che hanno visto questa macchina è incredibile». Dopo il lancio, Ferrari ha organizzato una riunione interna per analizzare la reazione del pubblico.

Secondo Elkann, sarebbero state le fotografie a non restituire pienamente la «fisicità della macchina», mentre chi l'ha vista realmente si è fatto un'idea diversa. La conferma sarebbe arrivata dalla presentazione in Giappone, secondo mercato Ferrari caratterizzato da un pubblico particolarmente esigente, dove la Luce ha ricevuto una reazione «incredibilmente positiva». L'idea di una Ferrari elettrica, ha raccontato Elkann, è nata nel luglio 2016 durante una passeggiata con Jeff Bezos. «Mi disse: non so nulla di automobili, ma so molto di innovazione e penso che tu debba riflettere seriamente sulla costruzione di una Ferrari elettrica».

Il progetto ha poi preso forma durante la pandemia, attraverso i confronti con Ive. Per il designer, la scelta di Ferrari rappresenta una dimostrazione di «coraggio e lungimiranza»: Luce, ha osservato, «non è il futuro, ma è una parte del futuro di Ferrari». Al centro di Wave anche il futuro dell'innovazione italiana. Elkann, amministratore delegato di Exor, ha ricordato i risultati di Vento, il fondo di venture capital sostenuto dalla holding: in dieci anni ha supportato 220 società, creato 3.000 posti di lavoro e generato 3 miliardi di euro di valore.

«Nei prossimi dieci anni ci auguriamo di arrivare a più di mille nuove società sostenute da Vento». Tra i protagonisti della tech conference, che riunisce 200 speaker internazionali, Nik Storonsky, founder & ceo di Revolut; Jony Ive, founder di LoveFrom ed ex Chief Design Officer di Apple; Antonio Filosa, ceo di Stellantis; Joe Tsai, co-founder & chairman di Alibaba Group; Linda Rottenberg, co-founder & ceo di Endeavor. Tra i temi principali l'intelligenza artificiale. Elkann ha invitato a concentrarsi sulle nuove opportunità, più che sulle attività che potrebbe sostituire.

«Siamo agli inizi, in una fase che somiglia a quella delle prime scoperte legate al fuoco», ha detto. Infine, un richiamo alla necessità di maggiore collaborazione nell'ecosistema italiano dell'innovazione: «C'è tantissima voglia di intraprendere, ma il punto debole è che non si lavora abbastanza insieme. L'Italia dovrebbe riscoprire il modello dei distretti, dove competizione e collaborazione hanno contribuito storicamente alla crescita».