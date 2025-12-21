Elon Musk,​ vittoria in tribunale per il fondatore di Tesla e Space X: avrà maxi remunerazione da 56 miliardi di dollari

Vittoria in tribunale per Elon Musk, fondatore di Tesla e Space X: potrà ricevere il maxi pacchetto di remunerazione pluriennale da 56 miliardi di dollari, che era stato approvato nel 2018 da Tesla e poi sospeso dopo che Richard Tornetta, azionista del gruppo delle auto elettriche, aveva accusato il Cda di avere autorizzato indebitamente "il più grande piano di remunerazione mai assegnato a un dirigente”.

Ora, la Corte Suprema del Delaware ha annullato la sentenza di primo grado e ha ribaltato l'annullamento deciso dal giudice Kathaleen McCormick a gennaio 2024 e autorizzato la remunerazione che prevede l'assegnazione di azioni di Tesla, in base al raggiungimento di determinati obiettivi nell'arco di dieci anni. Al momento dell'adozione, il valore era appunto stimato in 56 miliardi di dollari. Gli avvocati di Tornetta hanno fatto sapere che "alla luce della decisione del tribunale, saranno valutati i prossimi passi". Il giudice di primo grado aveva ritenuto che gli azionisti avessero ricevuto informazioni “erronee” e “fuorvianti” dal Cda e dal Comitato remunerazioni, i cui membri sono oltre un decennio vicini a Musk, prima dell'assemblea generale del 2018, durante la quale il piano era stato approvato.