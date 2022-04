Emissioni auto, Breton: «Entro luglio ok commissione UE a norma Euro 7. Saremo in grado di produrre veicoli più puliti al mondo»

BRUXELLES - «La Commissione Ue sta facendo passi avanti sulla norma Euro 7, che prevediamo sia approvata a luglio». Lo ha detto il commissario Ue al Mercato Unico Thierry Breton intervenendo alla commissione Envi del Parlamento europeo. «Dobbiamo capire come l’emissione è legata al modo di guidare, in particolare facendo leva sulla tecnologia digitale, ha spiegato Breton sottolineando come, con la norma Euro 7, l’Ue «sarà in grado di produrre in Europa i veicoli con motore a combustione più puliti al mondo».

Breton, commissario al Mercato interno, ad inizio aprile aveva lanciato un messaggio chiaro all’intera industria automobilistica europea: per non subire pesanti conseguenze, non bisogna rincorrere a tutti i costi la mobilità elettrica. “Io non incoraggio i costruttori ad accelerare, perché altrimenti rischiamo di pagare un prezzo più caro per la transizione. Voglio inoltre assicurarmi che questo non impedirà alle imprese di vendere le auto con motore a combustione fuori dall’Europa dopo il 2035. Penso al mercato americano, africano o asiatico. Anzi, io li incoraggio a farlo. Ovviamente con norme per renderle meno inquinanti”.