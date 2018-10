Emissioni auto, Unrae: «Bene nuove norme europee ma servono messaggi chiari»

TORINO - «L’Unrae sostiene l’introduzione di provvedimenti come la nuova normativa Wltp, ma andrebbero accompagnati con messaggi chiari e concreti, in questa fase di transizione verso motorizzazioni a impatto zero, ispirati al principio della neutralità tecnologica e, quindi, riferiti alla possibilità di sostituire i veicoli anziani con mezzi più moderni e innovativi, compresi i diesel Euro 6, considerati i virtuosi livelli di emissione raggiunti». Così Romano Valente, Direttore Generale dell’Unrae, l’associazione delle case estere in Italia, commenta i dati delle vendite di auto in Europa a settembre.

L’Unrae sottolinea che nell’intera Unione Europea dei 28+Efta, a eccezione di Bulgaria e Croazia che hanno registrato rispettivamente un +8,5% e un +3,3%, tutti i Paesi segnano un risultato negativo a settembre. Tra i 5 maggiori mercati, in particolare, si registra un crollo a doppia cifra in Germania che perde oltre il 30%, nel Regno Unito oltre il 20%, in Spagna il 17% e in Francia quasi il 13%. L’Unrae segnala anche il -73,4% della Romania e il -42% dell’Austria.