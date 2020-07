Enel con Ald lanciano “Juicemotion”, il noleggio a lungo termine di auto elettriche per la diffusione dell'e-mobility

ROMA - Una soluzione per la diffusione della mobilità elettrica in Italia: nasce JuiceMotion, offerta di noleggio a lungo termine di auto elettriche. Grazie alla consolidata partnership tra Ald Automotive ed Enel X i clienti che scelgono di noleggiare un veicolo Full electric o Hybrid plug-in, potranno accedere ai servizi di ricarica avanzati di Enel X. Con JuiceMotion, spiega una nota, Ald Automotive e Enel X offrono un nuovo prodotto, rivolto tanto ai clienti privati quanto alla mobilità aziendale attraverso un canone tutto incluso «senza pensieri» e un pagamento diluito negli anni di noleggio. Una soluzione che, offrendo tra le varie opzioni una card con 1.350 KWh inclusi da utilizzare presso i punti di ricarica di Enel X e la fornitura dell’infrastruttura domestica JuiceBox per la ricarica, consentirà di avvicinare alla mobilità elettrica anche coloro che ancora temono di dover sopportare costi elevati rispetto a quelli delle motorizzazioni tradizionali e di “rimanere a secco di energia” per mancanza di infrastrutture di ricarica.