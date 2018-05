Enel con Ionity per 20 siti di ricarica ultrarapida per auto elettriche entro 2019

ROMA - Enel, attraverso la divisione di servizi energetici avanzati Enel X, E Ionity, joint venture fra BMW, Daimler, Ford e il Gruppo Volkswagen (tramite Porsche e Audi), hanno siglato un accordo di collaborazione per installare entro la fine del 2019, fino a 20 siti di ricarica Ionity, ciascuno con un massimo di sei colonnine high-power con una potenza fino a 350 kW. I 20 siti italiani si inseriscono nel piano Ionity che prevede circa 400 stazioni di ricarica HPC (high power charging) in tutta Europa, in grado di ricaricare completamente in 15-30 minuti i veicoli elettrici attuali e di prossima generazione.

L’accordo prevede che Enel offrirà a Ionity una soluzione “chiavi in mano” comprensiva dell’individuazione delle postazioni, l’acquisto, l’installazione e la manutenzione delle colonnine di ricarica in ciascun sito. Enel prevede di installare la prima stazione entro il 2018. Le stazioni saranno integrate nel piano nazionale di Enel per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica, che prevede fino a 14mila siti entro il 2022, e nell’intera rete di infrastrutture di ricarica presenti nel Paese.

«Con questo importante accordo entriamo in una nuova fase futuristica della mobilità elettrica, con la creazione di una rete di stazioni di ricarica in grado di rispondere velocemente alla domanda energetica delle auto elettriche, riducendo drasticamente i tempi di ricarica. La rete consentirà di percorrere lunghe distanze, coniugando la sostenibilità ambientale con il piacere di una guida sportiva e sicura. In qualità di partner di IONITY, Enel selezionerà le località italiane più adeguate ad ospitare stazioni high power per rifornire il segmento più alto del mercato delle auto elettriche. Il nostro obiettivo è di dare ulteriore impulso alla diffusione della mobilità elettrica nel Paese, assicurando l’integrazione di queste strutture ad alta prestazione con il Piano nazionale per l’e-mobility di Enel» ha commentato Francesco Venturini, responsabile di Enel X.

Marcus Groll, Chief Operating Officer di Ionity, ha commentato: «Ionity ed Enel X sono sulla stessa strada. Vogliamo che i viaggi a lunga percorrenza diventino una realtà per i veicoli elettrici in Europa. La nostra collaborazione con Enel X ci consente di realizzare una rete di ricarica potente che affronti la cosiddetta “range anxiety” che attualmente preoccupa gli utilizzatori di auto elettriche».