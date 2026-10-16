Enel lancia sconti per ricariche e colonnine domestiche contro caro carburanti

Le tensioni geopolitiche internazionali mettono sotto pressione i prezzi dei carburanti, mentre il settore elettrico si dimostra molto più stabile. Enel, in questo contesto, lancia nuovi sconti sulle ricariche elettriche pubbliche e sull’acquisto delle Waybox (colonnine domestiche per la ricarica da casa) e buoni carburanti per chi non è passato all'elettrico. Lo scrive Enel in un comunicato in cui annuncia una "nuova offerta che abbraccia la mobilità privata nel suo insieme, guardando sia ai possessori di auto elettriche, sia a chi ancora si muove con un veicolo endotermico".

Dal 16 ottobre all’11 novembre il Gruppo ridurrà fino al 20% il costo della ricarica pubblica elettrica e offrirà la Waybox (colonnina domestica per la ricarica da casa) con una riduzione dal valore iniziale del 50%. Alle iniziative dedicate alla e-mobility, si legge, si aggiunge un’offerta che coinvolge anche chi ha una macchina a motore termico e sceglie Enel per la propria fornitura energetica a casa. Dal 16 ottobre al 4 novembre, tutti i nuovi clienti luce e gas che aderiranno alle offerte dedicate potranno ricevere un buono da 40 euro (corrisponde a 57 KWh calcolato sul costo medio della ricarica pubblica) da utilizzare per ricarica pubblica dei veicoli elettrici tramite l'App Enel On Your Way oppure, in alternativa, per il rifornimento di benzina o diesel presso le stazioni Q8.