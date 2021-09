Enel X accelera ed elettrifica altri 10 punti vendita di Leroy Merlin. Ricarica veloce per auto a batterie, progetto completato nel 2022

Una nuova spinta per la diffusione della mobilità sostenibile in Italia arriva dalla partnership tra Enel X e Leroy Merlin: obiettivo è elettrificare almeno ulteriori 10 punti vendita dell’azienda della grande distribuzione con le tecnologie di ricarica fast e ultrafast di Enel X. Lo rendono noto le due aziende in un comunicato congiunto ricordando che la sinergia avviata nel 2019 ha portato all’installazione di 20 Infrastrutture di ricarica della business line globale di Enel in 10 punti vendita Leroy Merlin in Italia. Le infrastrutture di ricarica che installerà Enel X saranno le JuicePump, stazioni fast da 50 kW e le JuicePump Ultra, stazioni ultrafast con una potenza fino a 300 kW che consentiranno ai veicoli elettrici un’esperienza di ricarica veloce e sicura. Il completamento del progetto è previsto entro il 2022 con la copertura del servizio estesa a tutti i negozi Leroy Merlin in Italia interessati dal progetto.

Tutte le stazioni, spiegano le due società, saranno interoperabili (permetteranno di effettuare la ricarica indipendentemente dalla società di vendita con la quale è stato stipulato il contratto) e monitorate con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota («Electric Mobility Management»). Enel X, che si occuperà anche della manutenzione delle infrastrutture, metterà a disposizione nelle stazioni di ricarrica di Leroy Merlin anche l’App Enel X JuicePass, che consente di ricaricare il veicolo utilizzando l’App o la card associata.