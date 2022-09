Enel X, debutta a Torino “Bus as a Service”. Accordo con Autoguidovie per elettrificare parte della flotta di bus

TORINO - Il trasporto pubblico di Torino sempre più green grazie all’accordo tra Enel X e il Gruppo Autoguidovie (attraverso l’azienda Cavourese), che collaboreranno per elettrificare parte della flotta di bus del capoluogo piemontese. Lo rendono noto le due aziende in un comunicato congiunto spiegando che «Autoguidovie si è aggiudicata il Lotto 2 della gara di subaffido indetta da Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) Torino e ha individuato Enel X come partner strategico per il primo progetto italiano di ‘bus as a servicè, con 14 e-bus e stazioni di ricarica per fare il pieno di energia ai mezzi». «Bus as a service», si legge nella nota, «è la soluzione innovativa sviluppata da Enel X per l’elettrificazione del trasporto pubblico urbano che si basa sull’offerta di energia per chilometri percorsi: i clienti acquistano i chilometri elettrici necessari per coprire le tratte garantendo così un’erogazione efficiente e sostenibile del servizio.

Il modello prevede anche la dotazione e manutenzione dei mezzi, le stazioni di ricarica, le infrastrutture elettriche in cabina e a deposito, il software per il monitoraggio da remoto delle operazioni di ricarica per evitare picchi di consumo di energia, oltre che l’intero finanziamento degli investimenti». Enel X Way, società di Enel dedicata alla mobilità elettrica, si occuperà dell’installazione e della gestione delle 9 stazioni di ricarica distribuite su 2 depositi e dotate di doppia presa per la ricarica degli e-bus che Cavourese impiegherà lungo 8 tratte cittadine per un totale di 832mila chilometri all’anno. Grazie all’impegno degli autobus elettrici l’azienda piemontese ridurrà drasticamente le emissioni di Co2: i nuovi e-bus garantiranno il risparmio all’atmosfera di 5mila tonnellate di Co2 all’anno, pari alla capacità di assorbimento di 27mila alberi equivalenti a 30 campi da calcio.