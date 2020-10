Enel X debutta nei pagamenti digitali con Enel X Pay, il conto corrente online (e app)

ROMA - Enel X debutta nel settore dei pagamenti digitali con Enel X Pay, il conto corrente online (e app) che consente il pagamento di bollettini, tasse e tributi delle Pubbliche amministrazioni con pagoPA, scambio di denaro peer-to-peer senza addebito e il pagamento della ricarica delle auto elettriche. Il nuovo prodotto lanciato da Enel X darà ai clienti la possibilità di accedere al piano cashback del governo, ossia la restituzione del 10% delle spese sostenute con transazioni digitali. Un tema su cui è intervenuto più volte l’amministratore delegato di Enel X, Francesco Venturini, secondo cui «abbiamo avuto la fortuna di capitare in un momento particolare viste le iniziative del governo verso i pagamenti digitali, che sono fenomenali».

«Siamo arrivati al momento in cui - ha aggiunto Venturini - il paese punta alla digitalizzazione dei servizi e dei pagamenti perché riduce il costo ed aumenta l’efficienza». La disintermediazione dai servizi finanziari tradizionali ha dato la possibilità di entrare nel settore fintech. Un settore, in cui, come spiega l’amministratore delegato di Enel X Financial Services, Giulio Carone, «il posizionamento di Enel X potrà essere rafforzato grazie allo sviluppo di servizi finanziari integrati con l’ecosistema Enel»..