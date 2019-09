Enel X entra in Hubject, rete globale per la diffusione della mobilità elettrica

ROMA - Enel X, la società di Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali nel settore dell’energia, ha acquisito una partecipazione del 12,5% in Hubject, la joint venture per la mobilità elettrica, che include aziende di punta nei settori della tecnologia, dell’automotive e delle utility. Hubject, si legge in una nota, ha sviluppato una piattaforma interoperabile che consente ai conducenti di veicoli elettrici di caricare le proprie auto attraverso una rete di oltre 200mila punti di ricarica pubblici in tutto il mondo senza dover stipulare ulteriori contratti oltre a quello con il proprio fornitore di servizi di e-mobility che utilizza i servizi di eRoaming di Hubject. «Con l’entrata nella joint venture, Enel X estende l’interoperabilità della sua rete europea oltre gli 8mila punti di ricarica pubblici già a disposizione dei propri clienti, ottenendo così la possibilità di accedere all’intera rete della joint venture», afferma la nota.