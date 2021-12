Enel X insieme a Mondo Convenienza per la diffusione dell'e-mobility in Italia

Elettrificare i punti vendita di Mondo Convenienza installando le infrastrutture di ricarica di Enel X che permettono ai clienti di fare il pieno di energia all’ auto in modo rapido e comodo. È l’obiettivo della partnership tra la business line globale di Enel che offre servizi che accelerano l’innovazione e guidano la transizione energetica e la multinazionale italiana leader nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo. «La mobilità elettrica non è più una scommessa, ma una realtà consolidata come indicato dai più importanti trend del settore che puntano verso una rapida decarbonizzazione dei trasporti,» ha dichiarato Federico Caleno, responsabile e-Mobility Enel X Italia. «Enel X è convinta che sia questa l’unica strada da percorrere ed è così che nasce la collaborazione con Mondo Convenienza, una delle più importanti realtà del Paese, grazie alla quale saremo in grado di offrire ai clienti soluzioni di ricarica innovative che garantiscono un’esperienza di guida rapida, facile e sicura».