Enel X e Midac, accordo per costruzione di un impianto di riciclo batterie al litio in Italia

MILANO - Enel X e Midac hanno avviato le attività di ricerca e sviluppo per realizzare in Italia il primo grande impianto di riciclo delle batterie al litio per veicoli elettrici, sistemi industriali e sistemi stazionari. L’iniziativa condotta in partenariato con altre aziende ed enti di ricerca italiani ed europei, tra cui Enea, rientra nell’ambito del progetto Europeo IPCEI sulle batterie, e ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una filiera europea delle batterie al litio che sia sostenibile e in linea con il paradigma della circolarità. In Europa, al 2030, si stima un volume complessivo di batterie al litio da riciclare di circa 200.000 tonnellate. Il progetto, quindi, contribuirà a rendere sempre piu sostenibile la transizione energetica. Midac, azienda manifatturiera italiana, da oltre 30 anni produce sistemi di accumulo per il settore automotive, stazionario e della trazione industriale. Da 10 anni produce batterie al litio per la trazione industriale e per l’accumulo stazionario nonchè sistemi di accumulo di grandi dimensioni legati alla ricarica rapida delle auto elettriche.