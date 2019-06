Enel X: mobilità elettrica si estende in UE, accordi con Smatrics e Ionity per punti di ricarica

ROMA - «La mobilità elettrica di Enel X si estende in Europa: da oggi con l’app X Recharge è possibile usufruire di una rete complessiva di più di 6mila punti di ricarica, di cui più di 800 fuori dall’Italia, che diventeranno 1.600 entro la fine del 2020». Questo è possibile, sottolinea Enel in una nota, grazie agli accordi firmati con Smatrics e Ionity, due tra i principali operatori di reti di ricarica del Continente. Secondo Francesco Venturini, responsabile di Enel X, ‘l’interoperabilità è strategica per lo sviluppo della mobilità elettrica e offre ai nostri clienti, tramite la app X Recharge, un’esperienza di servizio completa e fluida anche attraverso reti di altri operatori di infrastrutture di ricarica, senza limiti territoriali.

Di conseguenza, prevediamo di espandere la rete interoperabile sia tramite gli accordi con Ionity e Smatrics che aprendoci a nuove partnership con altri operatori.’ L’intesa raggiunta, si legge nella nota, «permetterà agli utenti di Enel X di ricaricare i veicoli elettrici su una rete di 6mila punti di ricarica, di cui oltre 800 in Europa fuori dall’Italia. I punti di ricarica che Enel X ha sviluppato con Ionity e Smatrics si trovano in Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria».