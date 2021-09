Enel X, per altre 3 stagioni al fianco della Fim nella Moto E World Cup

Enel e Moto E rinnovano la loro sinergia per altre tre stagioni consolidando un binomio di successo nato in occasione della nascita della FIM Enel MotoE World Cup nel 2019. Il Gruppo si conferma Title Sponsor della Coppa e Sustainable Power Partner del FIM MotoGp World Championship. Enel X, la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi che accelerano l’innovazione e guidano la transizione energetica, aggiunge la nota, sarà Official Smart Charging Partner della Coppa fino al 2024 fornendo soluzioni intelligenti e su misura per la ricarica delle moto elettriche. L’accordo prevede inoltre che la partnership possa allungarsi fino alla stagione 2025-26.

“Siamo molto soddisfatti di annunciare il prolungamento della partnership con FIM Enel MotoE World Cup, un ulteriore passo che sottolinea quanto sia importante per Enel X continuare a sviluppare tecnologie innovative per gli eMotorsports’ ha dichiarato Francesco Venturini, ceo di Enel X.Nella tappa di Misano Adriatico, come in tutte le altre tappe della Coppa, Enel X porta il JuiceRoll Race Edition, la nuova infrastruttura di ricarica appositamente progettata e sviluppata per la MotoE, che può caricare una moto elettrica in circa 40 minuti. Durante la sessione di ricarica nell’ePaddock, il JuiceRoll Race Edition può fornire alle moto fino a 1 MW distribuito su 20 caricatori, richiedendo solo 100 kW dai pannelli solari e dalla rete in condizioni operative normali, grazie all’unità di storage integrata.