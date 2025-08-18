Enel X, sanzione Antitrust da 2,3 mln per abuso di posizione dominante nel mercato delle colonnine di ricarica

L'Antitrust ha comminato una sanzione di 2,3 milioni di euro a Enel X e della controllata Enel X Way Italia per abuso di posizione dominante nel mercato delle colonnine di ricarica. In particolare, come indicato nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le società avrebbero posto in essere «una condotta di compressione dei margini, con possibili effetti escludenti degli operatori concorrenti nel mercato della fornitura dei servizi di ricarica agli utenti finali» nel periodo 2022-2023.

In particolare, per l'Autorità, «la condotta contestata consiste in un abuso escludente, in particolare nella forma di una compressione dei margini di concorrenti altrettanto efficienti, i cui effetti potenziali investono la struttura del mercato, potendo ostacolare lo sviluppo e il permanere di una concorrenza effettiva nella fornitura di servizi di ricarica elettrica alla clientela finale detentrice di un’auto elettrica, anche da parte di soggetti non integrati a monte nella gestione di infrastrutture di ricarica, nonché potendo ostacolare la connessa innovazione nel settore dei servizi connessi alla mobilità elettrica», tenuto anche conto che «la notorietà e la rilevanza economica del gruppo Enel sono indiscusse, nel settore della mobilità sostenibile come in tutta la filiera elettrica, a partire dal ruolo di incumbent nazionale ex monopolista dell’intero settore».