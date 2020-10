Enel X con Sia per nuovi servizi finanziari digitali. Pagamenti anche via smartphone in modo facile, veloce e sicuro

ROMA - Enel X Financial Services, la società del gruppo Enel attiva nell’ideazione e promozione di servizi finanziari innovativi, ha firmato una partnership strategica con Sia, società attiva nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da Cdp Equity, per la progettazione e realizzazione di nuove soluzioni di mobile banking. Lo rende noto un comunicato di Enel X. «Grazie alle piattaforme tecnologiche di Sia i clienti di Enel X potranno effettuare pagamenti in mobilità, anche via smartphone, in modo facile, veloce e sicuro», aggiunge la nota. Inoltre con il supporto di Sia, Enel X Financial Services gestirà molteplici tipologie di transazioni, a partire da quelle effettuate per la ricarica delle auto elettriche del circuito Hubject, joint venture di e-mobility a cui partecipano il Gruppo Bmw, Bosch, EnBW, Enel X, Innogy, Mercedes Benz AG, Siemens e il Gruppo Volkswagen e che vanta oltre 750 business partner e 250.000 punti di ricarica interoperabili in tutto il mondo.