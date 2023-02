Energy House, apre a Roma il brand store di Kia Italia. Nell’Enel X store di Corso Francia si vive l’ecomobilità

Il nuovo progetto in partnership tra Enel X e Kia Italia, che avrà una durata iniziale di 6 mesi ed è denominato energy house, rappresenta il primo brand store del marchio a Roma ed è situato all’interno dell’Enel X Store di Corso di Francia, Si tratta del più grande tra quelli inaugurati in Italia dalla global business line innovativa di Enel, e vanta ben 6 punti di ricarica HPC con una potenza fino a 350 kW. La presenza di Kia consente al brand di inserirsi in un contesto ideale per divulgare la conoscenza delle offerte e dei servizi per chi guida elettrico, e le soluzioni di ricarica presenti all’esterno dello store gestite da Enel X Way. Inoltre, è congeniale al marchio coreano per accelerare la fase di riposizionamento all’interno del mercato dove è passato dall’essere un car maker tradizionale ad vero e proprio sustainable mobility solutions provider. Nell’Energy House di Roma si parla a 360° la lingua dell’elettrificazione ed è possibile conoscere da vicino i prodotti di Kia, oltre alle soluzioni di Enel.

Gli spazi interni dello store sono stati rivisti, e tutta l’area in generale, partendo da quella esterna, si è trasformata in un luogo di sosta che sfrutta materiali naturali ed aree verdi che favoriscono il comfort ambientale e l’incremento della biodiversità. «La transizione energetica - ha dichiarato Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Italia - è un cambiamento importantissimo, i clienti, che dal 2035 dovranno scegliere l’ auto elettrica, devono beneficiare di iniziative come queste per cogliere le opportunità della scelta elettrica, per capire questa nuova forma di mobilità». Gli fa eco Agusto Raggi, Responsabile Enel X Italia: «Abbiamo condiviso la scelta di essere partner per raccontare qualcosa che per i nostri clienti è importante. Qui i cittadini e i clienti possono apprezzare tutto l’ecosistema Enel X che porta loro un grande risparmio per un prodotto che va dalla casa alle automobili. Abbiamo voluto rendere più vivibile quest’area a Corso Francia, dove c’è il primo Enel X store creato in Italia. Il cittadino può sperimentare qui i prodotti ed i servizi relativi all’efficienza energetica».