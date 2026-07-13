Eni accordo con BMW Group per utilizzare biocarburante diesel Hvo di Enilive nelle flotte aziendali

Eni e Bmw Group hanno siglato un accordo per il rifornimento delle flotte aziendali Bmw in Italia con HVOlution (Hydrotreated Vegetable Oil, olio vegetale idrotrattato), un biocarburante diesel prodotto da Enilive al 100% da materie prime rinnovabili. Questo nuovo accordo segue l’annuncio dell’alleanza tra Eni e Bmw Italia per una mobilità più sostenibile: il sostegno da parte di Bmw Group all’utilizzo del biocarburante diesel HVO di Enilive è uno dei pilastri della collaborazione in corso.

«Siamo molto lieti di collaborare con Eni per i nostri test e la flotta oggetto di sperimentazione. C’è più di un vantaggio: Eni utilizza veicoli Bmw nella propria flotta aziendale, e allo stesso tempo Enilive è un operatore di primo piano nella promozione dei carburanti da materie prime rinnovabili in Europa. Enilive dispone di un prodotto eccellente, HVOlution, che permette già oggi una riduzione delle emissioni di CO2eq», ha commentato Martin Kaufmann, Senior Vice President Powertrain Development di Bmw Group.

«Lo sviluppo della collaborazione con Bmw Group e Bmw Italia rappresenta un ulteriore passo verso la decarbonizzazione del trasporto su strada e un esempio concreto di partnership integrata tra l’industria automobilistica e quella energetica. Le bioraffinerie Enilive di Venezia e Gela lavorano principalmente scarti e residui, come olio da cucina esausto e grassi animali, per produrre i biocarburanti HVO che possono essere utilizzati in tutti i motori diesel validati», ha aggiunto Stefano Ballista, amministratore delegato di Enilive, spiegando che, «in quanto carburante drop-in, l’HVO in purezza non richiede modifiche ai motori o alle infrastrutture di distribuzione, e questo lo rende una soluzione immediatamente disponibile ed efficace per accelerare la decarbonizzazione dei trasporti».