Bmw, entro il 2030 la metà dei volumi del gruppo sarà elettrica. Tutte le Mini a zero emissioni dalla prossima decade

MONACO DI BAVIERA – La scadenza è quella del 2030: entro quell'anno la metà dei volumi del gruppo Bmw dipenderà da modelli a zero emissioni. L'intera gamma del marchio britannico Mini diventerà elettrica a partire “dai primi anni della prossima decade”. Anche se il gruppo bavarese continua a investire sull'idrogeno, la ecosvolta è senza ritorno e riguarda tutte le emissioni in generale: quelle legate alla filiera dell'acciaio, ad esempio, dovrebbero diminuire di circa 2 milioni di tonnellate con la fine del decennio.

Quello evocato per il gruppo dal Ceo Oliver Zipse non è tuttavia un obiettivo, quanto piuttosto una previsione. Se, infatti, l'elettrificazione dovesse procedere più speditamente per effetto sia delle decisioni dei governi sia della domanda il costruttore è pronto ad adeguarsi, anche grazie agli investimenti sugli impianti, incluso quello americano di Spartanburg grazie al quale Bmw è il primo esportatore di auto degli Stati Uniti.

La casa dell'Elica si era finora tenuta cauta, attribuendo alla gamma elettrificata, incluse quindi le auto plug-in (nella dialettica di Bmw la soluzione mild hybrid è esclusa), un quinto dei volumi complessivi entro il 2023. Per Zipse, le consegne dei modelli 100% elettrici cresceranno in media del 50% l'anno entro il 2025. Con la metà del decennio il costruttore svilupperà le nuove auto su una nuova piattaforma pensata per le auto elettriche.

La svolta di Mini era in qualche modo nell'aria, visto che il responsabile del marchio, Bernd Körber, ne aveva già parlato lo scorso autunno in una intervista. Quella che mancava era “solo” la conferma ufficiale. Che è arrivata in concomitanza con la conferenza annuale di bilancio.