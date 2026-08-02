Esodo estivo, c'è la stangata carburanti: oltre 450 euro il costo della benzina da Torino a Palermo (a.r. 1.588 km). “Solo" 389 euro per il gasolio

Una vera e propria stangata si abbatterà sugli automobilisti che, in questo primo esodo estivo, si metteranno in viaggio in auto per raggiungere le località di villeggiatura. Lo afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) che, in vista delle partenze degli italiani, ha messo a confronto i listini odierni di benzina e gasolio con quelli in vigore nello stesso periodo del 2025, per capire quanto costeranno gli spostamenti in auto. «La spesa più elevata - rileva il C.r.c. - è quella relativa alla tratta Torino-Palermo, circa 1.588 km totali, dove tra andata e ritorno, considerati i prezzi medi dei carburanti alla data del 31 luglio, il costo dei rifornimenti è di 453 euro per la benzina, 389 euro per il gasolio.

Una differenza motivata dal fatto che con un litro di diesel si percorrono mediamente più km rispetto alla verde» specifica il centro studi. Da Torino a Reggio Calabria (1.362 km) la spesa media è di 333 euro per il gasolio, 388 euro per la benzina, da Milano a Catania (1.342 km) si spendono, ai listini odierni, 328 euro in caso di auto diesel, 382 euro se la vettura è a benzina. «Tra andata e ritorno servono oltre 300 euro di verde se si viaggia da Genova a Catanzaro, da Bolzano a Lecce o da Bologna a Reggio Calabria» secondo il Centro di formazione e ricerca sui consumi. Tuttavia se si confrontano i listini attuali con quelli in vigore nello stesso periodo del 2025, emerge che «i più penalizzati sono i proprietari di auto a gasolio.

Nonostante il taglio delle accise disposto dal governo, infatti, un litro di diesel costa oggi in media il 26% in più rispetto a fine luglio dello scorso anno, pari ad una maggiore spesa da oltre 43 centesimi al litro, mentre la benzina è rincarata del 16,5%". Rispetto all'estate del 2025, la spesa per i rifornimenti di gasolio risulta più elevata di 81 euro sulla tratta Torino-Palermo, quasi +70 euro da Milano a Catania e da Torino a Reggio Calabria, e costa oltre 50 euro in più andare in auto da Milano a Lecce, da Genova a Catanzaro, da Bolzano a Lecce o da Bologna a Reggio Calabria.