Il prossimo 29 novembre 2026 entrerà ufficialmente in vigore il Regolamento UE 2024/1257, meglio noto come normativa Euro 7. Questa nuova regolamentazione punta a ridurre ulteriormente l'inquinamento atmosferico, introducendo per la prima volta vincoli specifici per le emissioni non derivanti dalla combustione, ovvero le polveri sottili e le microplastiche generate dall'usura di freni e pneumatici.

Il calendario dell'obbligo: un percorso a fasi L'entrata in vigore dell'Euro 7 non sarà immediata per tutti i veicoli, ma seguirà un calendario scaglionato:

Dal 29 novembre 2026: l'omologazione Euro 7 diventa obbligatoria esclusivamente per i modelli di autovetture e furgoni progettati e lanciati ex novo sul mercato.

Dal 29 novembre 2027: l'obbligo si estenderà alla totalità delle auto nuove immatricolate. Fino a questa data, nelle concessionarie potranno convivere sia modelli omologati Euro 7 che modelli conformi al precedente standard Euro 6e-bis.

Tra il 2028 e il 2029: sono previste scadenze differite per l'adeguamento dei mezzi pesanti come camion e autobus.

Dal 1° luglio 2028: entreranno in vigore i limiti specifici per l'abrasione e il rilascio di microplastiche e polveri da parte degli pneumatici.

Le novità principali: non solo scarico. Se i limiti per i gas di scarico delle autovetture rimangono in gran parte invariati rispetto all'Euro 6, la vera rivoluzione dell'Euro 7 riguarda altri aspetti:

Emissioni da freni: per la prima volta vengono introdotti limiti per il particolato prodotto dall'impianto frenante. Questo parametro coinvolge direttamente anche i veicoli a zero emissioni (elettrici e ibridi), spingendo i costruttori a sviluppare sistemi frenanti più puliti.

Durata delle batterie: l'Euro 7 introduce norme sulla longevità delle batterie per auto elettriche e ibride plug-in. I produttori dovranno garantire che gli accumulatori mantengano almeno l'80% della capacità originale dopo 5 anni o 100.000 km, e almeno il 72% dopo 8 anni o 160.000 km.

Controlli più severi: vengono introdotti controlli più rigorosi per specifiche particelle ultrafini di particolato e i test di omologazione vengono estesi a condizioni di guida reali più diversificate.

Cosa cambia per gli automobilisti Per chi possiede già un'auto: nulla cambia. Le auto omologate Euro 5 o Euro 6 potranno continuare a circolare liberamente, rispettando le revisioni periodiche e le eventuali limitazioni locali al traffico. Non c'è alcun obbligo di rottamazione o sostituzione anticipata.

Per chi acquista un'auto nuova: l'adeguamento all'Euro 7 comporterà probabilmente un lieve aumento dei listini, stimato in circa 500 euro a causa dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai produttori. Tuttavia, questa cifra è ben al di sotto dei 2.000 euro ipotizzati inizialmente.

Consigli per l'acquisto: gli esperti sottolineano che non è necessario rimandare l'acquisto di un'auto in attesa dei modelli conformi all'Euro 7. I veicoli omologati prima del 29 novembre 2026 possono infatti essere regolarmente venduti e immatricolati anche successivamente, fino alla scadenza del 28 novembre 2027 per la commercializzazione dei modelli Euro 6e-bis.