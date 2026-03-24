Europa, aumentano immatricolazioni delle case cinesi: Byd a 17.954 auto (+162% sul 2025 e quota 1,8%). Torna a crescere Tesla

Continua a febbraio in Europa la crescita delle immatricolazioni delle case automobilistiche cinesi. In particolare Byd ha immatricolato in Europa occidentale 17.954 auto, con un incremento del 162,3% sul 2025 e una quota di mercato che passa dallo 0,7% all'1,8%. Anche Saic Motors con 22.360 immatricolazioni è cresciuta del 12%, con una quota di mercato che sale dal 2,1% al 2,3%.

Torna a crescere Tesla che ha venduto 17.664 auto (+11,8%), con una quota che passa dall'1,6% all'1,8%. Segno più anche per l'altro gruppo cinese Saic Motors e torna alla crescita anche Tesla. Nel primo bimestre 2026, le immatricolazioni di Byd sono state pari a 36.069 unità con un +162,7% e quota salita all'1,9%. Per Saic Motors le immatricolazioni sono state 41.454 (+4,8%), mentre per Tesla si è arrivati a 25.753 unità (+0,9%).