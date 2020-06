Europcar, il titolo vola alla borsa di Parigi (+9%) dopo voci di interesse di Volkswagen Group

MILANO - Europcar Mobility Group in ascesa alla borsa di Parigi, sulla spinta delle indiscrezioni secondo cui Volkswagen Group è interessata al gruppo di noleggio auto, messo in grande difficoltà dalla crisi del coronavirus. Il titolo Europcar attorno alle 10.30 segna un progresso che sfiora il 9% a 2,59 euro, mentre l’indice Cac 40 è in calo dell’1,7%. A Francoforte, la quotazione di Vw è in calo del 2%, a fronte di una flessione dell’indice Dax dell’1,86%.

L’agenzia Reuters, citando fonti vicine al dossier, riferisce di trattative in corso tra i due gruppi, che sarebbero però solo alla fase preliminare e un accordo per l’acquisizione di Europcar da parte di Vw sarebbe lungi dall’essere sicuro considerando l’impatto della crisi sull’attività di noleggio auto. Per ora nessun commento nè da Volkswagen, nè da Europcar. Quest’ultima ha attualmente una capitalizzazione di 367 milioni. Alla chiusura di ieri la quotazione segnava un calo dal 45% da gennaio e di oltre il 60% in un anno.