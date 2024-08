Eurostat, nel 2023 immatricolate in Ue 1,5 mln nuove elettriche. Totale in circolazione sulle strade europee sono 4,5 mln

Nel 2023 sono state immatricolate nell'Ue 1,5 milioni di nuove autovetture elettriche a batteria, portando il numero totale a 4,5 milioni. Cio rappresenta un aumento del 48,5% rispetto al 2022, quando il numero totale era di 3,0 milioni. Sono i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue. La quota di auto elettriche a batteria tra le nuove immatricolazioni ha raggiunto il 14,6% nel 2023. «Questo dato segna una continuazione del rapido aumento dell'adozione di veicoli elettrici nell'Ue.

La quota di auto elettriche a batteria sulle nuove immatricolazioni e rimasta al di sotto dell'1% fino al 2018, ma e cresciuta notevolmente negli ultimi 4 anni, passando al 5,3% nel 2020, al 9,0% nel 2021, al 12,1% nel 2022 e al 14,6% nel 2023», ha puntualizzato Eurostat. Per quanto riguarda lo stock, al 31 dicembre 2023 le auto elettriche a batteria rappresenteranno l'1,7% di tutte le vetture nell'Ue, con notevoli variazioni tra i Paesi dell'Ue. In Danimarca, le macchine elettriche a batteria rappresentavano il 7,1% di tutte le auto. Quote elevate sono state osservate in Svezia (5,9%), Lussemburgo (5,1%) e Paesi Bassi (5%). Per contro, 14 Paesi tra cui l'Italia hanno registrato quote inferiori all'1%, con le piu basse a Cipro, in Grecia e in Polonia, ciascuna con lo 0,2%.