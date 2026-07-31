Eurostat, il mercato auto green accelera: +30% immatricolazioni Bev in Ue nel 2025 e +34% ibride plug-in

Nel 2025 in Ue sono state immatricolate 1,89 milioni di nuove autovetture elettriche a batteria , segnando una forte ripresa del 29,7% rispetto al 2024. Questo dato fa seguito al calo registrato nel 2024, quando le nuove immatricolazioni erano diminuite del 6% rispetto al 2023 (1,46 milioni di auto). Nel 2025 il numero totale di autovetture elettriche a batteria ha raggiunto i 7,59 milioni, con un incremento del 31,5% rispetto ai 5,77 milioni del 2024.

Le ibride plug-in hanno registrato un tasso di crescita del 34,2%, simile a quello delle auto elettriche a batteria, nelle nuove immatricolazioni rispetto al 2024, raggiungendo un totale di 1,03 milioni di nuove immatricolazioni di ibride plug-in nel 2025. Allo stesso tempo, le nuove immatricolazioni di ibride non plug-in sono cresciute a un ritmo inferiore alla meta (+13,4%); ciononostante, il numero totale di nuove immatricolazioni di ibride non plug-in ha raggiunto i 3,62 milioni di unita, superando il numero di qualsiasi altro tipo di auto nuova. Nel frattempo, le immatricolazioni di nuove autovetture diesel sono diminuite del 22% (1,07 milioni), mentre quelle di autovetture a benzina hanno registrato un calo analogo del 18,4% (2,98 milioni).