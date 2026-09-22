Eurostat, in Ue nel 2025 quota record di auto elettriche: sono al 17,3% delle nuove immatricolazioni

Le auto puramente elettriche hanno rappresentato il 17,3% delle nuove immatricolazioni di autovetture nell'Unione europea nel 2025, raggiungendo una quota record. E quanto emerge dai dati di Eurostat diffusi da Destatis in occasione della “Giornata europea senza auto”. Dieci anni prima, nel 2015, la quota era appena dello 0,4%. Nel complesso, il 42,4% delle nuove immatricolazioni nell'Ue ha riguardato veicoli ibridi, mentre le auto a benzina hanno rappresentato il 27,3% e quelle diesel il 9,8%. Gli altri sistemi di propulsione, tra cui Gpl e gas naturale, hanno mantenuto un peso marginale. La diffusione delle auto elettriche presenta forti differenze tra i Paesi. La Danimarca ha registrato la quota piu elevata, con il 67,8% delle nuove immatricolazioni, seguita dai Paesi Bassi con il 40,2% e da Malta con il 37,6%. All'estremo opposto si trovano Croazia (1,9%), Slovacchia (4,7%) e Bulgaria (4,9%).

La Germania si è attestata al 19,1%, poco sopra la media europea. Considerando invece i volumi assoluti, il Paese rappresenta il principale mercato dell'Ue: nel 2025 sono state immatricolate circa 545.100 auto elettriche, pari al 28,9% delle 1,89 milioni di nuove elettriche registrate complessivamente nell'Unione. La Francia segue con 330.900 immatricolazioni, equivalenti al 17,5% del totale Ue. Fuori dall'Unione, il dato piu elevato in Europa è quello della Norvegia, dove le auto completamente elettriche hanno raggiunto il 95,1% delle nuove immatricolazioni nel 2025. Le differenze tra i Paesi, secondo Destatis, sono legate anche agli investimenti nelle infrastrutture di ricarica e alle diverse politiche di incentivazione, tra agevolazioni fiscali, riduzioni dei pedaggi e dei costi di parcheggio.