Eurostat, nel 2023 ibride ed elettriche valevano 48% nuove immatricolazioni. In 9 paesi UE superata quota 50%

Nel 2023, nell'Ue sono state immatricolate 10,7 milioni di nuove autovetture. Tra queste, le auto a benzina pura avevano la quota piu alta (34,5%), seguite dalle auto ibride benzina-elettriche non plug-in (21,1%), dalle auto elettriche solo a batteria (14,5%) e dalle auto diesel pure (14,3%). Dopo la rapida crescita delle immatricolazioni di auto elettriche esclusivamente a batteria tra il 2013 e il 2023, la quota combinata di tutti i veicoli ibridi ed elettrici esclusivamente a batteria nel 2023 ha raggiunto quella delle auto esclusivamente a benzina e esclusivamente diesel (48,3% contro 48,8%).

In 9 paesi dell'UE la quota di autovetture ibride ed elettriche nelle nuove immatricolazioni ha superato il 50% nel 2023. Le quote piu elevate sono state segnalate in Finlandia (78%), con il 44% di ibride e il 34% di elettriche, Svezia (69%), con il 30% di ibride e il 39% di elettriche, e Paesi Bassi (68%), con il 37% di ibride e il 31% di elettriche. Al contrario, la Bulgaria ha registrato la quota piu bassa con il 7%, seguita dalla Repubblica Ceca (20%) e dalla Croazia (28%).