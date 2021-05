Exor, Elkann: «Salgono a 40 gli investimenti in società innovative. Punteremo ancora su Salute, Fintech e Mobilità»

TORINO - «Nel corso del 2020 abbiamo effettuato numerosi investimenti in società ‘early stagè, portando dunque a 40 il numero di Seeds (semi) che abbiamo piantato. Sono società che si stanno sviluppando rapidamente e che hanno il potenziale per diventare ognuna leader del suo mercato». Lo ha detto John Elkann, presidente di Exor, durante l’assemblea degli azionisti. «Tra i nuovi investimenti effettuati nel primo trimestre del 2021 - ha spiegato - meritano di essere citati Casavo, che in appena 4 anni di attività è diventata il leader europeo dell’instant buying immobiliare e Alan, la App del settore salute che offre servizi economici e personalizzati per la cura delle persone, per il pagamento delle prestazioni. Il settore salute, insieme al fintech e alla mobilità, sono quelli su cui il team di Exor Seeds concentrerà molto probabilmente il suo lavoro nei prossimi mesi».

«Abbiamo lavorato per definire con attenzione il nostro approccio Esg (Environment, Social and Governance), che rientra nell’ambito delle nostre responsabilità. Uno degli elementi che distingue le grandi società, secondo noi, sta nel fatto che agiscono in modo responsabile e si impegnano ad essere dei leader in ambito ambientale, sociale e della governance». Lo ha detto John Elkann, presidente di Exor, all’assemblea degli azionisti. «Crediamo che sia un argomento così importante, che proporremo al nostro Ccnsiglio di istituire un Comitato Esg apposito». «Le nostre società stabiliscono i loro obiettivi Esg basandosi sul dialogo con i diversi stakeholders interni e esterni. Ogni società intraprende le iniziative specifiche, che ritiene più appropriate per raggiungere i suoi obiettivi, ma allo stesso tempo si impegnano per raggiungere obiettivi condivisi da tutte le nostre società», ha spiegato Elkann.