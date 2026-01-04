Exor e la famiglia Ferrari rinnovano il patto parasociale per tre anni. Previsti diritti di prima offerta se azioni Ferrari a terzi

Exor e Piero Ferrari, insieme al Trust Piero Ferrari, annunciano il rinnovo dell'accordo tra azionisti relativo a Ferrari, confermando il loro rispettivo allineamento e impegno nei confronti di Ferrari. Lo comunica una nota congiunta. «Il nuovo accordo - spiega la nota - entrerà in vigore alla scadenza dell'attuale patto parasociale e avrà una durata di tre anni, fino al 4 gennaio 2029, con rinnovo automatico per un ulteriore periodo di tre anni, salvo disdetta da parte delle parti». «L'accordo - si legge ancora nella nota - prevede meccanismi di consultazione studiati per consentire alle parti di coordinare le rispettive posizioni sulle materie da deliberare nelle assemblee generali degli azionisti di Ferrari e stabilisce diritti reciproci di prima offerta in caso di trasferimento di azioni Ferrari a terzi».