Exor, S&P alza outlook a positivo con fusione Fca-Psa

MILANO - S&P Global Ratings ha migliorato da ”stabile” a “positivo” l’outlook sul rating di Exor che da BBB+, a questo punto, potrebbe essere alzato ad A-. «Ci aspettiamo che la qualità del portafoglio migliori dopo il completamento del merger tra Fca e Psa, che contempla un dividendo straordinario di circa 1,6 miliardi per Exor, e la prevista separazione di Cnh Industrial in due società quotate», si legge in una nota dell’agenzia di rating. La fusione tra Psa e Fca, viene sottolineato, migliorerà «l’esposizione alla malconcia industria globale dell’ auto e aiuterà il derisking del portafoglio della holding». S&P potrebbe alzare il rating di un ‘gradinò nei prossimi 12-18 mesi «se la trasformazione del portafoglio avrà successo e la holding continuerà a mantenere una politica finanziaria e una leva conservative».