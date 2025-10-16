Facile.it: acquista 100% di Pratiche Auto Online. La piattaforma combina un uso digitale con una rete di agenzie partner locali

Facile.it Broker di Assicurazioni - tech company attiva nel brokeraggio di prodotti assicurativi, finanziari e nei servizi per la mobilità - ha annunciato l’acquisizione del 100% di Pao, società proprietaria del portale Pratiche Auto Online. Con l'operazione – di cui non è stato reso noto il valore – Facile.it "potrà allargare l’offerta rivolta ai consumatori, potenziando al contempo i servizi a disposizione nei propri canali fisici", si legge in una nota.

Fondata nel 2022 a Treviso, Pratiche Auto Online è nata per "ridurre la burocrazia, i tempi di attesa e i costi associati ai servizi tradizionali. La piattaforma combina un’esperienza d’uso digitale con una rete di agenzie partner locali.

«Pao è una giovane startup dal grandissimo potenziale che offre molteplici punti sinergici con Facile.it e per questo abbiamo scelto di investire nella società», spiega in una nota Maurizio Pescarini, ceo di Facile.it. «Questa operazione ci mette nelle migliori condizioni possibili per continuare a perseguire la nostra missione: semplificare la burocrazia del settore auto a beneficio delle persone», commenta Edoardo Guglielmini, co-fondatore e ceo di Pao.