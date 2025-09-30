Facile.it acquista Horizon Automotive per potenziare offerta di noleggio lungo termine e nelle flotte aziendali

Facile.it Broker di Assicurazioni spa (www.facile.it) ha acquistato Horizon Automotive, tech mobility company in Italia. Attraverso questa operazione, per la quale non è stata resa nota la cifra di acquisto, Facile.it potrà potenziare l’offerta di noleggio a lungo termine rivolta ai consumatori privati e allargare i propri servizi al mondo B2B e delle flotte aziendali. Fondata nel 2020, Horizon Automotive in quattro anni ha concluso 18.000 contratti con oltre 8.800 clienti, stretto accordi con le principali società di noleggio e oltre 70 concessionari e strutturato una rete fisica di 20 store in tredici regioni italiane.

La società continuerà ad operare sul mercato con il proprio brand sotto la guida dei fondatori Luca Cantoni e Stefano Odorici, confermati nei rispettivi ruoli di ad e membro del cda. «L’acquisizione di Horizon Automotive ha l’obiettivo di consolidare la nostra posizione nell’intermediazione del noleggio a lungo termine, mercato che negli ultimi 5 anni ha visto un tasso di crescita medio superiore al 10%. Questa operazione, che segna l’evoluzione naturale di una partnership iniziata con Horizon nel 2022, ci consentirà non solo di rafforzare l’offerta rivolta ai privati, ma anche di aprirci al segmento B2B con una proposta dedicata alle piccole e medie imprese», spiega Maurizio Pescarini, ceo di Facile.it.