Faltoni (Ford Italia): «Puma Gen-E è l’auto che rende accessibile l’elettrico»

Secondo Fabrizio Faltoni, Ceo di Ford Italia, “il design di Puma ha fatto la storia e questa è una macchina ormai entrata a pieno merito tra le icone Ford. Con la versione elettrica abbiamo voluto preservarne l’essenza, ma caratterizzarla con uno stile unico e distintivo, che rimanesse, però, fedele al fascino dell’originale. Abbiamo inoltre lavorato a un prezzo di lancio davvero competitivo, per rendere ancora più accessibile l’elettrico, tema fondamentale per portare avanti la transizione”.

La Puma Gen-E viene prodotta nello stabilimento Ford Otosan di Craiova, in Romania. L’unità elettrica, però, viene importata dalla fabbrica Ford di Halewood, in UK. L’auto è già ordinabile anche se le prime consegne in Italia sono previste a primavera inoltrata. I prezzi vanno da 32.950 a 35.200 euro. In sostanza, la Puma Gen-E base ha un prezzo di partenza superiore di 1.450 euro rispetto alla mild hybrid da 155 CV in allestimento ST-Line.

La svolta di Trump sull’ambiente e le trattative in corso tra UE e industrie dell’automotive potrebbero rendere meno stretti i tempi della transizione verso l’elettrico. Tuttavia Ford è da tempo impegnata su questo fronte, avendo investito circa 1,8 miliardi di euro per trasformare l’impianto di Colonia, in Germania, e 270 milioni per quello di Halewood, in UK. Per ora è confermato che entro il 2030 tutte le Ford saranno full electric e i 2/3 dei veicoli commerciali elettrici o ibridi plug-in. Il piano prevede che Ford venda oltre 600.000 veicoli elettrici in Europa entro il 2026.