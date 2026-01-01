Favey: «L'obiettivo vendite Peugeot è di 1,5 milioni nel 2030. In Europa puntiamo al 7%. In Italia andiamo benissimo, ma possiamo migliorare»

«Il nostro obiettivo per il 2030 è di 1,5 milioni, di cui 1 in Europa e 500mila fuori. In Europa c'è ancora modo di crescere, abbiamo una quota del 5,5 e vogliamo portarla al 7%". Così Alain Favey, 58 anni, ceo di Peugeot dal febbraio scorso, in un'intervista ha sostenuto che " Il mercato italiano di Peugeot va benissimo, ma certo si può fare sempre meglio, per esempio nell'aumentare la quota privati, oggi al 3%". Parlando della Peugeot 208, Favey ha detto che sarà in vendita «nel secondo semestre del 2027. Nel segmento B - ha aggiunto - avremo un'offerta ancora più efficiente, perché la nuova 208 sarà su una nuova piattaforma che ci permetterà di rinnovare il design e il contenuto.

L'innovazione è molto importante come avete visto su Polygon per esempio con l'HyperSquare, il volante di forma squadrata steer-by-wire». Infine, alla domanda se Peugeot rientrerà nel segmento delle piccole cittadine, li ceo risponde negativamente. «a parte Fiat, non c'è modo di produrre macchine che si possano vendere con profitto. Sì, la e-car è un'idea bellissima e, se diventa possibile domani, ovviamente la Fiat o la Citroen saranno i primi ad entrare in questo mercato».