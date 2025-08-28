Faw, casa automobilistica cinese lancia primo servizio ferroviario Cina-Europa carico di componenti auto

Un treno carico di componenti auto di alta gamma della principale casa automobilistica cinese China Faw Group è partito lunedì da Changchun, nella provincia di Jilin, nella Cina nordorientale, per l'Europa, inaugurando il primo servizio ferroviario espresso Cina-Europa diretto dell'azienda. Il treno, che trasporta componenti per i marchi Hongqi, Jiefang e Bestune di Faw, percorrerà circa 7.900 chilometri, passando per il porto di Manzhouli prima di proseguire per l'Europa. Essendo l'unica casa automobilistica in Cina autorizzata a gestire il China-Europe Railway Express, Faw, con sede a Changchun, ha adottato in modo innovativo una soluzione di trasporto multimodale che integra perfettamente il trasporto ferroviario e marittimo e lo stoccaggio all'estero.

Questo approccio completo offre un servizio end-to-end, riducendo efficacemente i costi logistici complessivi e migliorando significativamente la resilienza della sua catena di approvvigionamento. Rispetto al trasporto marittimo tradizionale, questa rotta ha ridotto i tempi di trasporto da 45 a soli 18 giorni, riducendo al contempo i costi logistici di oltre il 30%. Questo aumento di efficienza è destinato a migliorare significativamente la competitività internazionale delle esportazioni di veicoli di Faw. Nel 2024, Faw ha esportato 125.000 veicoli, con un aumento del 36,2% rispetto all'anno precedente. Due nuovi modelli di punta a energia rinnovabile con il marchio Hongqi hanno fatto il loro debutto sul mercato europeo, migliorando notevolmente il profilo internazionale del marchio. Nel frattempo, Faw ha venduto 3,2 milioni di veicoli nel 2024, generando un fatturato di oltre 550 miliardi di yuan (circa 77,3 miliardi di dollari USA) lo scorso anno.