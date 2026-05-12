Faw Group, brand premium Hongqi sbarca in Italia con Emc. Gamma svelata all'Automotive Dealer Day di Verona

Hongqi, brand di lusso del gruppo Faw, tra i più grandi costruttori automobilistici statali cinesi, sbarca in Italia grazie all'accordo con Emc Auto per la distribuzione e la vendita in esclusiva sul mercato italiano di due modelli. La partnership segna il debutto ufficiale di Hongqi in Italia con vetture di punta, che saranno presentate al pubblico in occasione dell'Automotive Dealer Day, in programma dal 19 al 21 maggio a Verona. «Questa intesa rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita di Emc Auto e introduce in Italia un marchio automotive di fascia alta, riconosciuto a livello globale per qualità, innovazione e identità distintiva», commenta Federico Daffi, presidente e ceo di Emc Auto.

Fondata nel 1958, Hongqi è il marchio premium storicamente legato alla rappresentanza istituzionale: ha accompagnato i vertici dello Stato cinese nel corso della storia e da sempre le sue vetture sono le auto ufficiali della Presidenza, simbolo di prestigio e autorevolezza. Questo posizionamento unico si traduce oggi in una gamma di prodotti di fascia alta, con uno stile sviluppato sotto la guida di Giles Taylor, già head of Design di Rolls-Royce Motor Cars e oggi global vice president of Design e chief creative officer del brand.

Negli ultimi anni Hongqi ha avviato un percorso di espansione internazionale, con l'ingresso nel mercato europeo a partire dalla Norvegia nel 2021 e una presenza attiva anche nei Paesi Bassi e in Polonia. Una crescita costante che nel 2023 ha portato il brand a superare le 370mila unità vendute a livello globale. «Hongqi ha individuato in Emc Auto il partner ideale per lo sviluppo del marchio in Italia, grazie anche alla nostra esperienza nella gestione di brand internazionali: è il risultato di un percorso costruito nel tempo», spiega Daffi.