Fca: +35% utile netto IV trimestre a 1,6mld. Ricavi +1% a 29,6mld, sopra le attese

TORINO - Nel quarto trimestre 2019 Fca ha registrato ricavi netti in crescita dell’1% a 29,643 miliardi di euro, battendo il consensus che era per ricavi pari a 29,2 miliardi. Nello stesso periodo, il gruppo automobilistico ha visto l’utile netto salite del 35% a 1,578 miliardi (+3% a 1,537 mld l’utile netto adjusted), con l’eps diluito adjusted di 0,97 euro (+3%). L’ebit adjusted del quarto trimestre ammonta a 2,115 miliardi (+16%), leggermente sopra il consensus, con margine al 7,1% (+90 punti base). Il free cash flow industriale è pari a 1,451 miliardi di euro e il cash flow delle attività operative è salito del 14% a 4,368 miliardi.

Nel periodo le consegne complessive sono state pari a 1.165.000 veicoli, in calo dell’1% sullo stesso trimestre del 2018. Andando a vedere le performance nelle diverse aree geografiche nel quarto trimestre 2019, in Nord America le consegne sono salite a 649mila unità, i ricavi sono aumentati a 20,595 miliardi, l’ebit adjusted a 2,062 miliardi con il margine salito di 130 punti base al livello record del 10%. Nell’area Emea, sono scese sia le vendite complessive (a 312mila unità) sia quelle consolidate (a 280mila unità). I ricavi dell’area sono scesi a 5,277 miliardi di euro con ebit adjusted a 46 milioni e margine allo 0,9%.

Nell’area Apac, le consegne complessive sono scese a 40mila unità e quelle consolidate a 20mila. I ricavi sono calati a 773 milioni, con l’ebit adjusted negativo per 4 milioni. Nell’area Latam, infine, c’è stato un aumento delle consegne a 159mila unità, i ricavi sono saliti a 2,288 miliardi, l’ebit adjusted è salito a 134 milioni e il margine di 130 punti base al 5,9%. Per quanto riguarda il marchio Maserati, nel quarto trimestre 2019, le consegne sono scese a 5mila unità, i ricavi sono calati a 395 milioni con un ebit adjustyed negativo per 40 milioni.