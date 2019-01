Fca: a febbraio bonus per dipendenti italiani, a quelli di Pomigliano e Verrone fino a 1.580 euro

TORINO - Fca ha comunicato oggi alle organizzazioni sindacali i valori del bonus retributivo, che sarà erogato a febbraio a tutti i dipendenti italiani del gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto specifico di lavoro di Fca. I risultati - riferisce una nota - variano a seconda delle performance realizzate da ogni singola unità produttiva. Si è registrato "un generale ulteriore miglioramento dei risultati degli stabilimenti produttivi del gruppo, tra i quali continuano a distinguersi Pomigliano e Verrone che per il quarto anno consecutivo hanno raggiunto l’eccellenza e riceveranno in media 1.580 euro".

Nel complesso, a tutti i dipendenti di Fca in Italia verrà erogato mediamente un premio superiore al 5,5% della retribuzione di riferimento, che corrisponde a più di 1.250 euro, miglior risultato del quadriennio di vigenza del contratto. La politica retributiva, introdotta nel luglio del 2015, prevede di far partecipare direttamente tutte le persone ai risultati di produttività, qualità e redditività nell’ambito del piano industriale dell’azienda. Anche Cnh Industrial ha comunicato oggi ai sindacati i valori del bonus che sarà erogato nelle buste paga di febbraio a tutti i dipendenti italiani del gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto specifico di lavoro di Cnh Industrial in Italia. Nel 2018 tutti i siti produttivi di Cnh Industrial in Italia coinvolti nel programma hanno raggiunto o superato il livello minimo di recupero dell’efficienza che dà diritto all’erogazione del bonus.

Inoltre, nel corso dell’anno, due stabilimenti hanno conseguito un nuovo livello, rispettivamente Brescia Mezzi Speciali il livello Bronzo e Jesi il livello Argento. Tra gli stabilimenti che vedono un aumento del premio rispetto all’anno scorso figurano Brescia Mezzi Speciali, Foggia, Jesi, Lecce e San Mauro; i dipendenti di Jesi, insieme a quelli di Suzzara e Torino Motori, riceveranno importi medi di circa 1.100 euro. Anche il personale non appartenente ai siti produttivi vedrà un aumento del premio rispetto all’anno scorso.