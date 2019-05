Fca, AD Nissan verso incontro con Elkann. Presto colloquio per discutere progetto integrazione

TOKYO - Secondo quanto riporta una fonte all'agenzia di stampa giapponese Kyodo i numero uno di Nissan e Fca sono pronti a incontrarsi per discutere il progetto di fusione con Renault. L'indiscrezione è di una fonte a conoscenza del dossier, e prosegue spiegando che John Elkann ha spedito una lettera all’amministratore delegato di Nissan, Hiroto Saikawa, per incontrarsi. La rivelazione arriva in seguito alle dichiarazioni del top manager della casa asiatica alla stampa giapponese riguardo la possibilità di poter discutere personalmente il piano con Elkann, aggiungendo che il luogo e la data non sono stati comunque ancora decisi.

Saikawa - fanno notare i media nipponici - non ha tuttavia chiarito la sua posizione sulle aspettative di un aggregazione Fca-Renault perché intende prima verificare il potenziale impatto sulle operazioni di Nissan. Se la causa auto giapponese assieme alla partner Mitsubishi Motors dovesse essere inclusa nel progetto di fusione, includendo le due case europee il gruppo diventerebbe il leader mondiale per volumi di vendita, con un totale di 15,6 milioni di veicoli, superiori ai 10,8 di Volkswagen.

La proposta di Fca arriva in un momento delicato per Nissan, impegnata in un confronto diretto con la casa transalpina che - in virtù del 43% del capitale dell’azienda nipponica - preme per l’aggregazione, a margine di uno scandalo finanziario che ha portato all’arresto dell’ex presidente del gruppo, Carlos Ghosn, attualmente libero su cauzione e in attesa del processo. Nissan, invece, pur superando abbondantemente Renault nelle immatricolazioni, possiede appena il 15% della casa transalpina ma senza diritto di voto.