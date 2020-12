Fca annuncia nuovo hub digitale globale in ​India. A Hyderabad investimento di 150 milioni dollari e mille assunti nel 2021

TORINO - Fca annuncia un investimento di 150 milioni di dollari in India per la costituzione a Hyderabad, capitale dell'IT Indiana, nello stato del Telangana, del suo nuovo hub digitale globale, il Fca ICT India. In una conferenza stampa virtuale, Mamatha Chamarthi, resposabile della comunicazione per il nord America, l'Asia e il Pacifico, ha detto che Fca ICT sarà il più grande centro studi dell'azienda fuori dagli Stati Uniti e dai paesi europei e assumerà entro la fine del 2021 mille dipendenti. "L'hub", ha spiegato "avrà il ruolo di motore per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico per l'azienda, che si propone di digitalizzare ogni aspetto della sua produzione a livello globale".

Partha Datta, presidente e direttore esecutivo di Fca India, ha aggiunto: "Fca ICT India costituirà la nostra spina dorsale tecnologica, che non solo ci aiuterà a sviluppare nuovi prodotti per la mobilità del futuro, ma ci consentirà di affinare la nostra stategia per la centralità totale del cliente". Fca India impiega più di 3000 dipendenti, tra la sede direzionale di Mumbai, gli stabilimenti del Maharashtra e del Tamil Nadu, e i centri di Pune e Chennai, dove attualmente si concentrano la progettazione e lo sviluppo del prodotto. A Ranjangaon, in Maharasthra, Fca India produce il modello Compass della Jeep, con guida a destra, esportato in 13 mercati internazionali, tra cui Giappone e Australia.