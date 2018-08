Fca Bank, +18% risultato operativo del primo semestre, cresce anche l’utile

TORINO - Fca Bank ha chiuso il primo semestre 2018 con un risultato operativo 302 milioni di euro, in aumento del 18% rispetto allo stesso periodo del 2017, mentre l’utile netto si è attestato a 201 milioni di euro. L’incremento è dovuto principalmente alla crescita degli impieghi, saliti a 25,7 miliardi di euro a fine periodo rispetto ai 22,7 miliardi di euro del primo semestre 2017. Il buon andamento delle immatricolazioni di auto nuove e il supporto commerciale di Fca Bank nei confronti di Fca (grazie a una penetrazione commerciale pari al 44% delle vendite in Europa) ha portato ad un volume complessivo finanziato di 6,9 miliardi di euro, in aumento del 6% rispetto al primo semestre 2017.

«Fca Bank ha continuato ad attuare la strategia di crescita e diversificazione intrapresa dalla trasformazione in banca nel 2015 - afferma Giacomo Carelli, amministratore delegato e direttore generale - arricchendo l’offerta di prodotti e servizi completamente digitalizzati, come la nuova carta di credito e il processo di accettazione automatica in concessionaria, consolidando ulteriormente l’attività di noleggio a lungo termine di Leasys in 7 mercati europei e avviando nuove collaborazioni commerciali con prestigiose case automobilistiche».